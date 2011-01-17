-MELEN SUYU PROJESİNDE SONA GELİNDİ İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - Devlet Su İşleri (DSİ) 14. Bölge Müdürü Cüneyt Gerek, İstanbul'un 2040 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanan ve Düzce'deki Melen Nehri'nden yılda 1 milyar 180 milyon metre küp suyu İstanbul'a taşıyacak olan Melen Projesi'nde sona gelindiğini ifade ederek ''Projenin en önemli safhalarından biri olan 5 bin 551 metrelik Boğaziçi Tünelinde günlük 3 milyon metreküp suyun geçeceği özel çelik borular döşendi'' dedi. Gerek, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay içerisinde bitirilmesi planlanan projeyle İstanbul'un şu andaki su ihtiyacının 1,5 katı suyun Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na taşınabileceğini ve boğazın 135 metre altından iki yakayı su ile bağlayan Melen Projesi'nde bir de müze sürprizi olduğunu bildirdi. Melen Suyu projesinde artık son rötuşların yapıldığını belirten Gerek, şunları kaydetti: ''İstanbul Boğazı'nın 135 metre altından geçen ve projenin en önemli safhalarından biri olan 5 bin 551 metrelik Boğaziçi Tüneli'nde günlük 3 milyon metre küp suyun geçeceği çelik borular döşendi. Projeye özel olarak üretilen çelik boruların tünele montajı tamamlandı. Montaj işlemi içinde lastikleri yatay olarak hem sağa hem de sola yatabilen özel bir tır'ın da imal edildiği projede, içinden su geçecek boruların boyama işlemi büyük oranda bitirildi. Solvent içermeyen özel bir boyanın kullanıldığı bu işlemde, borulardan geçecek suyun kirlenmesi engellendi. Boyama işleminde yaklaşık 200 ton boya kullanıldı.'' Boruların zaman içerisinde paslanmasını önlemek için de bir dizi işlem gerçekleştirildiğini belirten Gerek, boruların yerleştirildiği tünellerin içindeki zeminlerin elektriksel ölçümlerini yapan mühendislerin ''Katotik Koruma'' adı verilen bir sistemi de oluşturduklarını kaydetti. Gerek, ''Dünyada boru hatlarının korunmasında kullanılan bu sistemde magnezyum torbaları kullanılarak çelik boruların paslanmasının önüne geçiliyor. Kazıldığı zaman genişliği 6 Metre 15 santim olan tünel çapı, içine yerleştirilen beton korumalar ve çelik borular ile 4 metreye düştü. Tünel için açılan 140 metre derinliğe sahip Beykoz şaftı ise kapatıldı. Ancak tünelin ileri ki yıllardaki bakımında kullanılmak üzere iki boru bu noktadan yüzeye çıkartıldı. Bakım zamanlarında Beykoz ve Sarıyer'deki vanaları kapatılmasının ardından tüneldeki borularda kalan su bu borular kullanılarak Beykoz'dan Boğaz'a deşarj edilecek'' dedi. DSİ 14. Bölge Müdürü Gerek, tüneldeki kazı sırasında çıkan jeolojik örnekler ve projenin aşamalarını gösteren müzenin, projenin devreye girmesinden sonra açılacağını da bildirdi. -MELEN SUYU PROJESİ- DSİ tarafından startı verilen Melen Suyu Projesi ile İstanbul'un karşı karşıya kaldığı su soruna son verilmesi amaçlanıyor. Sakarya'dan, İstanbul Kağıthane'ye 187 kilometre yol kat ederek gelmesi planlanan Melen Suyu, 2007 yılında 105 kilometre kat ederek Ağva'ya oradan da 1600 metrelik ishale hattıyla Yeşilçay Regülatörü'ne ulaştıktan sonra Ömerli Barajı ile buluştu. 2007 yılı sonundan itibaren arıtılan 200 milyon metre küp su İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki musluklardan akmaya başladı. Melen Suyu'nun Kağıthane'ye ve Avrupa Yakası'ndaki vatandaşların evine ulaşması için yapılan çalışmalar, İSKİ'nin de desteğiyle hızlandırıldı. 3 bin 145 metresi boğazın altından olmak üzere 5 bin 551 metre tünel çalışması tamamlandıktan sonra Melen Suyu, yaklaşık iki ay sonra İstanbul Avrupa Yakası'ndaki musluklardan da akmaya başlayacak. Projenin tamamının 3 milyar dolara mal olması bekleniyor.