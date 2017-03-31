'Melek' kitabı cinayetinde John Lennon örneği

‘Melekler ile Yaşamak’ın yazarı Beki İkala Erikli’yi öldüren sanık Sinem Koç, "Kitaplardan kötü etkilendim" dedi, yazarı suçladı.

Vatan gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre, Erikli ailesinin avukatı Dilek Helvacı da mahkemede 1980 yılında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mark David Chapman’ın John Lennon’ı öldürmesini örnek gösterdi, “John Lennon’ın katili de cinayeti bu şekilde işledi ve ‘Kafamdaki ses hadi yap, hadi yap diyordu’ diye ifade verdi. Ama yargı cezaevine gönderdi. Hâlâ da hapiste. Sanık da beyninde örümceklerin dolaştığını buna benzer git geller yaşadığını söyledi” dedi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yazar Beki İkala Erikli’nin öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşmasına Sinem Koç, ölen yazarın eşi Erdal Erikli ve kardeşi David Çukran ile taraf avukatları katıldı. Sanık Sinem Koç savunmasında "Kitaplarında mesajlar var" diyerek Beki İkala Erikli’yi suçladı:

"Meleklerin bize mesajlar verdiği gibi şeyler vardı. Yaklaşık 2 yıl arabamla gezerek işaret aradım. Bu mesajların hayatımdaki anlamlarını arıyordum. Örneğin bir yerde ‘Adalet mülkün temelidir’ yazısını görünce kendime adaletli olmayı telkin ettim. Bir yerde ‘mutluluk’ yazısı görünce acaba erkek arkadaşım başkasıyla mı mutlu? gibi düşünüyordum. Evrendeki karanlık varlıkları örümcekler olarak algılıyordum. Örümcekler yüzüme tükürüyordu. Ruhlar görüyordum. Kafamın tepesinde alkol alıyorlardı. Kitaplardan kötü etkilendim. Bu hale gelmemden kitabın yazarı sorumlu. Bu olaydan 3 ay önce intiharı düşündüm fakat olmadı. Hastanede kaydı vardır."

"Akli dengesi bozuk olamaz"

Erdal Erikli ise, “Eşimin yazdığı ‘Meleklerle Yaşamak’ kitabı 100 bin sattı. Böyle bir şeyi yapan insanın akli dengesinin yerinde olmadığına inanmıyorum. 22 yıldır evli olduğum hayat arkadaşımı kaybettim” dedi. Beki İkala Erikli’nin kardeşi David Çukran ise, “Tıp doktoruyum. Sinem Hanım bize çok büyük acılar yaşattı. Biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin 4 kişilik bilirkişi heyetinden rapor aldık. Raporda akıl sağlığının yerinde olduğu ancak kişilik bozukluğu olduğu belirtildi. Bu kişi cinayeti bilinçli işlemiştir” dedi.