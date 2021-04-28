Melek İpek: Üniversite sınavlarına hazırlanacağım, en büyük hayalim tıp fakültesine girmekti

Antalya'da ellerini kelepçeleyerek kendisine işkence eden eşini öldürdüğü için tutuklanan ve 108 gün sonra tahliye olan Melek İpek, "Hayalim olan ve yarım bırakmak zorunda kaldığım üniversiteye yeniden girmek için sınavlara hazırlanacağım. En büyük hayalim de tıp fakültesine girmekti" dedi.

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisine işkence eden eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek, tahliyesi sonrası ilk geceyi 108 gün ayrı kaldığı kızları 9 yaşındaki C.D.İ. ve 7 yaşındaki İ.N.İ. ile geçirdi.

Sabah gazetesinden Erdoğan Öztürk'ün haberine göre İpek şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevinde hep kızlarım, kardeşlerim, anne ve babamım özlemi çektim. Ama en çok kızlarımın kokusunu özlemişim. Allah hiçbir anneye evlat özlemi yaşatmasın. Özgürlüğüme kavuştuktan sonraki ilk gecemi, kızlarımla birlikte aynı uyuyarak geçirdim"

"Cezaevinde hep içimde beraat edeceğime dair umut vardı. Avukatım Ahmet Onaran çok ama çok çalıştı. Ona nasıl teşekkür etsem hakkını ödeyemem. Derin ve sonsuz nefes almak, gökyüzünü doyasıya seyretmek, sonsuzluğa bakmak. Hepsi güzelmiş"

"Hayat ileriye doğru akar, geriye doğru anlaşılır"

"Hayalim olan ve yarım bırakmak zorunda kaldığım üniversiteye yeniden girmek için sınavlara hazırlanacağım. En büyük hayalimde tıp fakültesine girmekti. Kazanmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Bundan sonraki hayatımdaki önceliğim iki kızımın eğitimi.

Artık hem kendim hem de kızlarım için çalışacağım. Hayat ileriye doğru akar, geriye doğru anlaşılır. Çok acı çektim. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ancak ileriye bakmak zorundayım. Başta ailem, Tüm Türkiye bana destek oldu. Herkese çok teşekkür ederim."