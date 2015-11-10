Melek İpek: Kayyumların aylık maaşı 790 bin lira, kıyamet günü zalimler için karanlık olacak

Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in annesi Melek İpek, Koza İpek Holding'e Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla iki hafta önce atanan kayyumların aylık maaşları toplamının 790 bin lira olduğunu iddia etti

Cumhuriyet’in haberine göre Melek İpek Koza İpek Holding'e atanan kayyumların ne kadar maaş aldıklarını isim isim açıkladı. Melek İpek'in açıkladığı rakamlara göre kayyumların 1 aylık toplam maaş gider 790 bin lira.

"Kıyamet günü zalimler için karanlık olacaktır"

İpek, kayyumların aldığı maaşı gösteren belgeleri "Kıyamet günü zalimler için karanlık olacaktır" hadisiyle paylaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ile Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına karar verilmişti.

İşte Melek İpek'in Twitter hesabından attığı mesaj...