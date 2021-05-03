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Melek İpek'in ailesi konuştu: Kimse istemez, ama kızımız ve torunlarımız da ölebilirdi

03 Mayıs 2021 21:20

Antalya'da geçen 7 Ocak'ta kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek'in serbest kalmasının ardından anne ve babası yaşadıklarını anlattı. Menderes ve Hatice Çelik, "Kimse istemez, ama kızımız ve torunlarımız da ölebilirdi" dedi.

Melek İpek
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