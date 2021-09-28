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Spor

Melek'in Mesut Özil ile buluşma hayali gerçek oluyor

"Melek'i Ülker Stadyumu’nda misafir etmekten onur duyarım"

28 Eylül 2021 18:59

Mesut Özil, kendisiyle bir araya gelmek isteyen Fenerbahçeli taraftar Melek'in çağrısını yanıtsız bırakmadı.

En büyük hayallerinden biri Mesut Özil ile bir araya gelmek olan Melek, sosyal medyadan paylaştığı bu video ile Mesut Özil'e olan hayranlığını dile getirdi.

Sarı lacivertli renklere gönül veren taraftarlar, "Melek - Özil ile buluşuyor" etiketiyle videoyu paylaşarak Melek'in sesini yıldız futbolcuya duyurmayı başardı.

Mesut Özil, bu çağrıya duyarsız kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan tecrübeli futbolcu, "Melek'i Ülker Stadyumu’nda misafir etmekten onur duyarım" diyerek kendisine videoyu ulaştıranlara teşekkür etti.

İlerleyen günlerde Melek'in hayalinin gerçek olması ve ikilinin bir araya gelmesi bekleniyor.

 

 

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