Melek Hu, Avrupa şampiyonu

2016 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası Tek Kadınlarda Portekizli pakibi Yu Fu'yu yenen milli sporcu Melek Hu şampiyon oldu.

Melek Hu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden olan 2016 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde tek kadınlarda bir numaralı seri başı Alman Han Ying'i 4-2, yarı finalde Hollandalı Li Jie'yi 4-0 gibi net skorlarla yenerek finale kaldı.



Masa tenisi tarihimizde ilk defa kaldığımız tek kadınlar finalinde Melek Hu, Portekizli Yu Fu'yu da 4-1 ile geçerek altın madalyayı kazandı