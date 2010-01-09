'Melek Ana' operasyonunda 16 kişi yakalandı

T24 - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, güvenlik güçlerine havai fişeklerle ve molotof kokteylleriyle saldırı, kundaklama, yol kapatma gibi suçlara karıştıkları öne sürülen 16 kişi yakalandı.
Terörle mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ataşehir, Beyoğlu, Çekmeköy, Sancaktepe, Şişli ve Ümraniye'de düzenledikleri operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.
4'ü MLKP, 12'si PKK üyesi olmakla suçlanan 16 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlıların havai fişekle güvenlik güçlerine saldırı, araç kundaklama, molotof kokteylli saldırı, bir parti binmasına zarar verme gibi eylemlere karıştıkları açıklandı.
Adliye'ye sevk edilen M.U.'nun bir dernek başkanı olduğu, gösterilerin ve molotofkokteylli eylemlerin bu dernekte planlandığı polisin iddiası arasında yer alıyor. Polis, zanlıların dernek başkanına 'Melek ana' dediklerini öne sürüyor.
Zanlıların savcılıktaki sorgusu sürüyor.