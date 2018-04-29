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BBC Türkçe

Melbourne'da 'yeni yıl kutlamalarına saldırı hazırlığı yapan' bir kişi yakalandı

Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni yıl kutlamaları sırasında saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni yıl kutlamaları sırasında saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

Polis şüphelinin, Federasyon Meydanı'nda halka otomatik silahla ateş açmayı planladığını iddia etti.

20 yaşındaki şüpheli terör suçlamasıyla yargılanacak.

Şüphelinin silahı ele geçirmeden önce, Melbourne'un dış mahallelerinden Werribee'de yakalandığı açıklandı. Avustralya polisi şu an için halka yönelik tehdit oluşturacak bir durumun olmadığını belirtti.

Geçen yıl Melbourne'un merkezindeki yeni yıl kutlamalarına yaklaşık yarım milyon kişi katılmıştı.

Somalili bir ailenin çocuğu olarak Avustralya'da doğmuş olan şüphelinin, radikal gruplarla bağlantısının olduğu ancak saldırıyı tek başına gerçekleştirmeyi planladığı tahmin ediliyor.

Polis, şüphelinin IŞİD sempatizanı olduğunu ve internet üzerinden El Kaide'nin hazırlamış olduğu "Terör saldırısı nasıl yapılır?" el kitabına ulaştığını söyledi.

Şüphelinin Ocak ayından bu yana polisin izleme listesinde olduğu açıklandı.

Avustralya polisi geçen yıl da Melbourne'da Noel günü kutlamalarını hedef almayı isteyen büyük bir saldırı planını ortaya çıkarmıştı.

Ülkede terör alarmı seviyesinin yükseltildiği 2014'ten bu yana 74 kişi terör bağlantılı suçlardan hüküm giydi.

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