Melbourne'da kısıtlamaları protesto eden eylemciler dördüncü seviye Koronavirüs önlemlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı

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Avustralya'nın Melbourne kentinde hükûmetin Koronavirüs'e karşı aldığı önlemleri protesto eden birçok insan şehrin 4. seviye önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İnternet üzerinden farklı grupların organize ettiği eylemlerde yüzlerce kışi "kısıtlamaları, Victoria eyaletindeki maske takma emrini, 5G'yi, aşıları ve pedofiliyi" protesto etmek için Melbourne'daki Shrine of Remembrance anıtının çevresi ve Albert Parkı'nda toplandı.

Victoria Polisi protestolara karşı sert bir tutum izledi. Cumartesi günü eylemler başlamadan önce eylemlerin organizasyonunda rol oynadığı gerekçesiyle 5 kişiye suçlama yöneltildi. Gözaltına alınan organizatörlerden biri mitingin "bir tuzak" olduğunu söyleyerek takipçilerine gitmemelerini önerdi.

The Guardian'ın aktardığına göre bu çağrı eylemlere katılımı azalttı. Eyleme katılanların polis ve medya karşıtı sloganlar attığı belirtildi.

Protestocular Shrine of Remembrance'tan Albert Parkı'na geçtikten sonra polis, bazı eylemcileri gözaltına almaya başladı.

Sidney'de bulunan Hyde Park'ta da benzer bir eylem düzenlenince 3 kişi gözaltına alındı. Birkaç şehirde daha kısıtlamalara karşı eylemler yapıldığı bildirildi.