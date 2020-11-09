Melania ve damadı Kushner "yenilgiyi kabullen" diyor, oğulları ise "mücadeleye devam": Trump ailesinde "sonraki adım" konusunda fikir ayrılığı

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ABD medyasının seçimi kaybettiğini duyurmasının ardından Donald Trump'ın ailesinin atılacak adımlar konusunda fikir ayrılığına düştüğü belirtildi.

CNN'e konuşan iki kaynak damadı Jared Kushner ve bir kıdemli danışmanının Trump'a yenilgiyi kabul etmesini tavsiye ettiğini aktardı. Bir başka kaynak, First Lady Melania Trump'ın da eşine "Sonuçları kabul etmenin zamanının geldiğini söylediğini" ifade etti.

Öte yandan Trump'ın iki yetişkin oğlunun bu fikirlere karşı olduğu belirtildi. Donald Jr. ve Eric Trump, Cumhuriyetçi Partililere ve Trump'ın destekçilerine seçim sonuçlarını reddetmeleri için çağrıda bulunmaya devam ediyor.