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Dünya

Melania Trump'tan 'eskort' haberine 150 milyon dolarlık tazminat davası

Avukatları, Trump'ın davalık haber yüzünden milyonlarca dolarlık iş bağlantısından olduğunu savundu

08 Şubat 2017 10:22

ABD First Lady’si, eski manken Melania Trump, geçmişte eskort olarak çalıştığını öne süren İngiliz Daily Mail internet sitesine yeni dava açarak 150 milyon dolar tazminat istedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, 90’lı yıllarda seks işçisi olarak çalıştığı yönündeki iddiaları nedeniyle İngiliz The Daily Mail gazetesinin yayımcısı Mail Media şirketine 150 milyon dolarlık bir iftira davası daha açtı. Maryland’da açtıkları davanın reddedilmesi sonrasında şanslarını bu kez New York’ta deneyen Trump’ın avukatları başvuru dosyasında, dava konusu haberin, müvekkillerinin sahip olduğu konumdan kazanç elde etme yeteneğine büyük zarar verdiğini öne sürdü.

Melania Trump’ın First Lady olmasıyla dünyanın en çok fotoğraflanan kadınlarından birisi haline geldiğini belirten avukatlar, bunun kıyafet, mücevher, kozmetik, saç bakımı ve parfüm gibi çok sayıda ürünün reklamını yapması bakımından müvekkillerine “hayatının fırsatını sunduğunu” ifade ettiler.

"Milyonlarca dolarlık iş bağlantılarından oldu"

Avukatlar, Melania Trump’ın davalık haber yüzünden milyonlarca dolarlık iş bağlantılarından olduğunu iddia ettiler.

The Daily Mail gazetesinin internet sitesinde yer alan ve Slovenyalı bir dergi olan Suzy'den alıntılar bulunan söz konusu haberde, Melania Trump'ın 90’lı yıllarda New York’ta modellik yaptığı ajansın aynı zamanda eskort servisi olarak çalıştığı iddia edilmişti. İngiliz gazete, Trump’ın açtığı 150 milyon dolarlık tazminat davası sonucunda haberini geri çekmişti.

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