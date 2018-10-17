Melania Trump'ın uçağı acil iniş yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ı taşıyan uçağın havalanmasından 10 dakika sonra kabine duman doldu ve yanık kokusu yayıldı. Uçak, kalktığı üsse zorunlu dönüş yaptı.

First Lady Melania Trump'ı taşıyan uçak, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'nden havalanmasından kısa süre sonra havada tehlike atlattı.

Kabinden dumanların yükselmesi üzerine Gizli Servis ajanlarının uçağın burnuna koştuklarına dair haberler geldi.

First Lady'ye eşlik eden gazeteciler, uçağı duman doldururken yanık kokusunun etrafı sardığını bildirdi. Önlem olarak yolculara ıslak havlu dağıtıldı.

Uçağın 1 saatten kısa mesafede olan varış noktası Philadelphia'ya devam etmesinden vazgeçilerek Andrews Hava Üssü'ne geri dönüldü.

Sağ salim iniş yapan uçaktan gazeteciler sakin şekilde ayrıldı. Uçakta ufak bir mekanik sorun yaşandığı, herkesin iyi durumda olduğu açıklandı.

Melania Trump'ın da inmesinin ardından uyşturucu bağımlıları ve aileleriyle buluşmanın yapılacağı Philadelphia'ya gidecek yeni bir uçak hazırlandı.