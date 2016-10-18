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BBC Türkçe

Melania Trump: Kocamı tacizle suçlayanlar yalan söylüyor

ABD başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, video skandalının ardından ilk defa konuşarak eşini cinsel tacizle suçlayan kadınların "yalan söylediğini" savundu.

18 Ekim 2016 09:59

ABD'nin yaklaşan başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, eşinin bir "centilmen" olduğunu söyleyerek, onu cinsel tacizle suçlayan kadınların "yalan söylediğini" savundu.

Trump'ın kadınlarla ilgili aşağılayıcı ve küfürlü sözler sarf ettiği 2005 yılına ait bir video kaydının ortaya çıkması ABD kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.

8 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde CNN'in canlı mülakatında konuşan Melania Trump, tartışmalı video kaydında eşinin kadınlarla ilgili söylediklerini "kabul edilemez" bulduğunu ancak Trump'un bu yorumlarının, "tanıdığı adamı temsil etmediğini" söyledi.

Kayıt, Trump'ın konuk olarak katıldığı gittiği bir TV dizisi çekimlerinden önce alınmış, stüdyoya gitmeden önce bir otobüste program sunucusu Billy Bush'la sohbet eden Trump, "Yıldız olduğun zaman kadınlara her şeyi yapabilirsin…", "Onları a…dan kavrayacaksın" gibi sözlerinin video görüntüleri ile kamuoyuna sızmasının ardından özür dilemişti.

Melania Trump da, eşinin özrünün kabul edilmesini istemişti.

CNN'e konuşan Melania Trump, Cumhuriyetçi adayın "erkek muhabbeti" yapması sebebiyle suçlu olduğunu, ancak TV sunucusu Billy Bush'un eşini "ayıp şeyler söylemesi için dolduruşa getirdiğini" ifade etti.

"Kocama inanıyorum. Kocam iyi biri ve bir centilmen; böyle bir şeyi asla yapmaz" diyen Trump, bu skandalın arkasında Cumhuriyetçi adayın kampanyasına zarar vermeyi amaçlayan Demokrat başkan adayı Hillary Clinton ve ekibinin, aynı zamanda Amerikan medyasının olduğunu söyledi.

Video skandalının gündeme gelmesinden bu yana ilk defa konuşan MelaniaTrump, kadınların çoğunlukla Donald Trump'a kendisinin önünde de yaklaştığını ve ona telefon numaralarını vermeye çalışarak "uygunsuz davrandıklarını" ekledi.

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2005 yılındaki kayıt Trump'ın konuk olarak katıldığı gittiği bir TV dizisi çekimlerinden önce alındı.

Kayıtta Trump, stüdyoya gitmeden önce bir otobüste program sunucusuyla sohbet ediyor.

Otobüsü dışarıdan görüntüleyen kamera bu sırada otobüs içindeki konuşmaları da kaydediyor.

Bu sohbette kadınlar hakkında aşağılayıcı ve küfürlü ifadeler kullanılıyor.

Örneğin Trump sohbette, "Yıldız olduğun zaman kadınlara her şeyi yapabilirsin" diyor ve "Onları a…dan kavrayacaksın" diye ekliyor.

Donald Trump ise, ABD medyasında kendisiyle ilgili yer alan cinsel taciz iddiaları için "tamamen ve kesinlikle yalan" demişti. Florida eyaletindeki mitinginde Trump, taciz iddialarını çürütecek "sağlam delilleri" olduğunu söyledi ve suçlamaları ortaya atan kadınlar için "korkunç yalancılar" ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump, üçüncü eşi Melania ile bu kayıttan birkaç ay önce evlenmişti.

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