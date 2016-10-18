Melania Trump: Kocam bir centilmen!

Melania Trump, eşini kamuoyu önünde büyük baskı altına sokan skandal video kaydının ortaya çıkmasının ardından ilk kez kameralar önündeydi. Melania Trump pazartesi günü CNN televizyon kanalına verdiği röportajda "Eşime, kullandığı dilin uygunsuz ve kabul edilemez olduğunu söyledim" dedi. Trump "Çok şaşırdım, çünkü orada gördüğüm adam benim tanıdığım adam değildi" diye konuştu.

Ortaya çıkan eski video kaydında eşinin sarf ettiği kadınları küçümseyici sözleri "erkek muhabbeti" olarak niteleyen Melania Trump, sunucu Billy Bush ve eşinin sohbet ederken mikrofonun açık olduğunu bildiklerinden emin olmadığını belirtti.

ABD başkan adayı Trump, skandal yaratan 2005 yılına ait bir video kaydında "Yıldız olduğun zaman kadınlara her şeyi yapabilirsin… Onları bacak aralarından kavrayabilirsin" şeklinde sözler sarf etmişti. Melania Trump CNN röportajında eşi ile bu sohbeti yapan TV sunucusu Billy Bush'u "ayıp şeyler söylemesi için eşini kışkırtmakla" suçladı.

Melania Trump eşinin "sol görüşlü medyaya" yaptığı suçlamaların arkasında durdu ve ABD medyasının Cumhuriyetçilerin başkan adayına karşı bir kampanya yürüttüklerini savundu. Videonun ortaya çıkmasındaki zamanlamanın manidar olduğunu kaydeden Malania Trump, "Neden yıllar sonra? Neden seçimlerden üç hafta önce?" diye konuştu. Donald Trump, medya ve anket firmalarının 8 Kasım’da yapılacak seçimlere ‘hile karıştırıldığını’ ileri sürmüştü.

Trump: Eşim centilmedir

Slovenya doğumlu eski manken, eşini, cinsel tacize uğradığını öne süren kadınlara karşı da savundu. Melania Trump "Benim eşim nazik ve centilmendir. Böyle bir şey asla yapmaz" diye konuştu.

Trump'ın kadınlarla ilgili aşağılayıcı sözler sarf ettiği 2005 yılına ait video kaydının ortaya çıkması ABD kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı. Trump yapılan kamuoyu anketlerinde rakibi Hillary Clinton'ın gerisinde kalmıştı.

Skandal yaratan video kaydının, sunucu Bush açısından da olumsuz sonuçları oldu. NBC televizyon kanalı pazartesi günü sunucu ile yollarını ayırdı. Eski ABD Başkanı George Bush'un yeğeni Billy Bush ağustos ayından bu yana NBC kanalında "Today" adlı sabah haberlerini sunuyordu.