G20 zirvesinin düzenlendiği Hamburg’da göstericiler birçok bölgede yolları kapatırken ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump gösteriler nedeniyle otelinde mahsur kaldı.

G20 ülkelerinin liderleri zirvenin açılışının ardından görüşmeleri sürdürürken, binlerce gösterici Hamburg sokaklarında polisle çatıştı. Bazı göstericiler havai fişeklerle bir polis helikopterine saldırdı, onlarca arabayı ateşe verdi ve barikatlar kurarak birçok yolu trafiğe kapattı.

Melania Trump’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’in eşi Joachim Sauer’in ev sahipliği yaptığı ve liderlerin eşlerinin katıldığı toplantıya gösteriler nedeniyle gidemediği belirtildi. ABD’li bir sözcü, Melania Trump’ın güvenlik konusunda garanti verilememesi nedeniyle otelinden çıkmadığını duyurdu. Donald Trump’ın da çok sayıda eskort aracı eşliğinde toplantının yapıldığı alana vardığı ifade edildi.

Olaylar sırasında Kanada heyetine ait bir araç da göstericilerin saldırısına uğradı.