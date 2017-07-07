T24 LogoT24 Logo
Dünya

Melania Trump gösteriler nedeniyle otelinde mahsur kaldı

Kanada heyetine ait bir araç göstericilerin saldırısına uğradı

07 Temmuz 2017 18:06

G20 zirvesinin düzenlendiği Hamburg’da göstericiler birçok bölgede yolları kapatırken ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump gösteriler nedeniyle otelinde mahsur kaldı.

G20 ülkelerinin liderleri zirvenin açılışının ardından görüşmeleri sürdürürken, binlerce gösterici Hamburg sokaklarında polisle çatıştı. Bazı göstericiler havai fişeklerle bir polis helikopterine saldırdı, onlarca arabayı ateşe verdi ve barikatlar kurarak birçok yolu trafiğe kapattı. 

Melania Trump’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’in eşi Joachim Sauer’in ev sahipliği yaptığı ve liderlerin eşlerinin katıldığı toplantıya gösteriler nedeniyle gidemediği belirtildi. ABD’li bir sözcü, Melania Trump’ın güvenlik konusunda garanti verilememesi nedeniyle otelinden çıkmadığını duyurdu. Donald Trump’ın da çok sayıda eskort aracı eşliğinde toplantının yapıldığı alana vardığı ifade edildi.

Olaylar sırasında Kanada heyetine ait bir araç da göstericilerin saldırısına uğradı. 

ETİKETLER

G20ABDMelania TrumpDonald TrumpKanada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24