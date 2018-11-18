Melania Trump bir günde 174 bin dolar harcadı

T24 Haber Merkezi

ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ın geçtiğimiz sene yaptığı günübirlik Toronto seyahatinde 174 bin dolar harcadığı ortaya çıktı. Trump'ın devlet adına yaptığı bir gezide bu kadar harcama yapması sosyal medyada büyük tepki gördü.

Quartz'da yer alan habere göre devletin harcama verilerinde Trump'ın Toronto'ya gittiği gün 6 farklı otelde harcama yaptığı görülüyor. Bu otellerde yapılan harcamalar 12 bin dolar ile 49 bin dolar arasında değişiyor, ancak Trump geceyi Toronto'da geçirmeden ABD'ye geri dönmüştü. Otellere ödenen paranın yanısıra First Lady'nin ulaşım için 21 bin dolar harcadığı belirtildi.

Trump'ın basın sözcüsü Stephanie Grisham, Quartz'a yaptığı açıklamada bu harcamaların First Lady'nin güvenliği için yasal olarak gerekli olduğunu belirtti.

Melania Trump Kanada'ya Invictus Oyunları'nın açılışı için gitmişti.