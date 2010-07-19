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Dünya

MEL GİBSON ABD'Yİ TERK EDECEK ANKARA (A.A)

19 Temmuz 2010 13:39

-MEL GİBSON ABD'Yİ TERK EDECEK ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Oscar ödüllü aktör ve yönetmen Mel Gibson'ın, hakkındaki ağır suçlamaların ardından ABD'yi terk ederek, eski eşiyle birlikte Avustralya'da yaşama kararı aldığı bildirildi. Daily Mail'de çıkan haberde, eski sevgilisi Oksana Grigerova'ya hakaret ettiği ve onu dövdüğü iddialarının yanı sıra internete düşen ses kayıtlarıyla da gündeme oturan Mel Gibson'ın, Connecticut'taki villasını sattığı ve California'daki villasını da satmaya hazırlandığı belirtildi. Amerikan ve İngiliz basınında çıkan haberlerde, ünlü aktörün, milyonlarca dolar tazminat vererek boşandığı, ancak bu zor süreçte kendisini destekleyen tek kişi olduğu için tekrar birleşme kararı aldığı eski eşi Robin'le birlikte Avustralya'da yaşayacağı kaydedildi. Ünlü aktörün eski sevgilisini tehdit ettiği ve ırkçı ifadeler kullandığı ses kayıtlarının geçen hafta internete düşmesi büyük bir tartışmaya neden olmuştu.

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