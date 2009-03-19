‘Mektuplara bakarsanız ordu ihtilale hazır’

‘AKP iktidarı da öncekiler gibi. Bunlar da ceplerini düşünüyor’

Tempo24

Görüşme notlarında ne var?

Tempo24

Ergenekon operasyonunda tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’a atfedilen günlüklerde, aynı kapsamda hakkında soruşturma talep edilen eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’a ilişkin notlar da yer alıyor.Atasagun; Cumhuriyet yöneticileri ve yazarlarını 2003 yılında yaklaşık 1,5 arayla iki kez konuk ediyor. 30 Mayıs 2003’teki yemeğe Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yayın Kurulu Başkanı İlhan Selçuk, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız ve Mustafa Balbay katılıyor.MİT’in Marmara Köşkü’nde 13 Haziran 2003’te düzenlenen ikinci yemekte, gazetenin kıdemli yazarı Cüneyt Arcayürek de konuk ediliyor.İkinci Ergenekon iddianamesinin dayanaklarından birisi olan Balbay’a atfedilen günlüklerdeki MİT’te yapılan görüşmelere ilişkin notları, kısa bir bölüm dışında, imlasına da dokunmadan aynen yayımlıyoruz.Yayımlamadığımız kısa bölümün, Atasagun’un PKK terörüyle mücadele planından bahsederken “yazılmamasını” özellikle vurguladığı bölüm olduğunu belirtmekle yetiniyoruz.Savcılığın, Atasagun hakkında da Ergenekon kapsamında soruşturma başlatma talebi, AKP iktidarına ilişkin kayıtlar ve darbe eğilimlerinin de gündeme gelmesi MİT’teki görüşmelere ilişkin bu notları yayımlamamızın temelini oluşturuyor.Balbay’a atfedilen günlüklerde, Atasagun’un “irtica tehdidinin abartıldığına” inandığı, AKP iktidarını da “daha öncekilere” benzeterek “bunların da ceplerini düşündüğü” görüşünde olduğu anlaşılıyor.Günlükte yayımlanan ifadelere göre, Atasagun, AKP iktidarına medyadaki “televole” yayınlarının “çanak tuttuğuna” inanıyor.Görüşmelerde Atasagun, Mustafa Balbay imzasıyla 23 Mayıs 2003 tarihinde Cumhuriyet’in manşetinde yayımlanan “Genç subaylar tedirgin” yazısının kaynağını soruyor. Kendilerine de çok sayıda mektup geldiğini belirten Atasagun “1. Ordu Komutanlığı’ndan gelen mektuplara bakılırsa ordunun ihtilale hazır olduğu” gibi bir izlenim çıktığını söylüyor.Atasagun, Cumhuriyet yazarlarına, sık sık eleştirdikleri dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’le tanışmalarını tavsiye ediyor ve isterlerse kendisinin Özkök’e görüşme mesajı iletebileceğini belirtiyor. Atasagun, Cumhuriyet yöneticilerinin komuta kademesindeki darbe eğilimlerine karşı çıkan Hilmi Özkök’le tanışma konusunda düşünüp kendisine haber vermelerini isterken, “Tabii sizin de görüşeceğinizk kişiler vardır” diye dokundurmada bulunuyor.MİT’teki buluşmada Nur cematinin liderlerinden Fethullah Gülen’in durumu da gündeme geliyor. Atasagun, Gülen’in “ABD’nin yeşil kuşak projesinin ayaklarından birisi olduğunu” söylüyor.Sayfalarımızın günlüklerde geçen bütün isimlerin cevap hakkına açık olduğunu vurguluyor ve yukarıda açıkladığımız kısa bir bölüm dışında MİT görüşmesi notlarını aynen yayımlıyoruz.