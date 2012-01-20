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Dünya

Mektup düşüncemizi değiştirmez ANKARA (A.A)

20 Ocak 2012 14:51

-Mektup düşüncemizi değiştirmez ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa Meclisinde Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifine ilişkin olarak, "Fransa Senatosu'nda önümüzdeki günlerde yaşanacak tartışma, bir Türk-Ermeni tartışmasının çok ötesine geçmiştir. Üçüncü bir ülkenin, iki halkın ilişkilerine müdahale etmesinin de çok ötesine geçmiştir" dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Güney Kore Dışişleri ve Ticaret Bakanı Kim Sung-Hwan ile Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektup ile ilgili bir soruyu cevaplarken, mektubun Fransa Meclisinde konu gündeme geldiği zaman Erdoğan'ın Sarkozy'ye gönderdiği mektuba cevaben geldiğini belirtti. Türkiye'nin bu konudaki tutumunun açık ve net olduğunun altını çizen Davutoğlu, "Hiçbir kanaat, hiçbir mektup bu düşüncemizi değiştirmez" diye konuştu. Fransa Senatosu Kanunlar Komitesi'nde Pazartesi günü tasarı hakkında büyük bir oy farkıyla alınan ret kararının Türkiye'nin haklı tutumunu teyit ettiğini kaydeden Davutoğlu, "Sayın Sarkozy'den de partisinden de Fransa Senatosu'ndan da her şeyden önce Avrupa değerlerine saygılı olmalarını bekliyoruz" dedi. "Tarihi istismar edenler o istismarın altında kalırlar" diye konuşan Davutoğlu, "Tarihi istismar adına dogma üreterek, Avrupa'yı Orta Çağ'ın karanlığına geri götürmek isteyenler, o karanlığın içinde kalırlar ve hiçbir zaman çağdaş bir toplum olma netliği kazanamazlar" ifadesini kullandı. Davutoğlu, şöyle devam etti: "Bugün Fransa'da yaşanan tartışma, Fransa Senatosu'nda önümüzdeki günlerde yaşanacak tartışma, bir Türk-Ermeni tartışmasının çok ötesine geçmiştir. Üçüncü bir ülkenin, iki halkın ilişkilerine müdahale etmesinin de çok ötesine geçmiştir. 2001'deki karar böyle bir karardı. Fransa'nın haddine değildir. Bir üçüncü tarafın, iki halkın tarihiyle ilgili bu şekilde müdahalede bulunması doğru da değildir, adil de değildir. Ama burada daha da öteye geçerek, insanların fikir özgürlüğünü yok etmek, şu veya bu şekilde kanaatlerini ifade eden insanları cezalandırmaya kalkmak, modern toplum olmanın en temel ilkelerini yok saymak demektir." Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin kendi değerleriyle ve tarihiyle yüzleşmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, Fransız senatörleri de tekrar düşünmeye çağırdı. Davutoğlu, "Her bir Fransız senatörünü bu karar öncesinde durup, bütün bu siyasi çıkarların ötesinde bir müddet yalnız kalıp, bizim güzel tabirle, tefekkür etmeye davet ediyoruz. Alacakları karar, hiçbir zaman yaşayacak bir karar olmayacaktır, eğer bu yönde bir karar çıkarsa. Ve her zaman Fransa'nın entelektüel tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. Biz bu kara lekeyi her an onlara hatırlatacağız" dedi. Türk hükümetinin sadece temsil ettiği millet bakımından değil, bir insanlık görevi olarak da bu yasanın çıkmaması için çalışacağını vurgulayan Davutoğlu, "Eğer çıkarsa da bu yasanın yaşamaması için çalışmak ve bu konuda her türlü tedbiri almak Türkiye'nin her şeyden önce en temel hakkıdır ve sorumluluğudur. Bundan da herhangi bir şekilde farklı düşünmemiz söz konusu olamaz. Hiçbir kanaat, hiçbir mektup bu düşüncemizi değiştirmez" diye konuştu.

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