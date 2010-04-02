Mektup açılımı da Finlandiya'dan

T24- Finlandiya'da posta hizmetlerini veren bir kamu kuruluşu olan Itella yetkilisi Tommi Tikka, " Deneme amacıyla başlatılan bu programa gönüllü olarak katılanlara, mektuplarının açılıp tarayıcıdan geçirilip PDF formatıyla elektronik ortamdan gönderildikten sonra, postalarının bir posta hesabı üzerinden kendilerine ulaştığına dair e-mail veya kısa mesaj SMS yoluyla uyarı mesajı gönderilecek." açıklamasını yaptı.





“Memurlarımız postaları okumuyor” diyen ve bunun 1 nisan şakası olmadığını belirten Tikka, mektupların elektronik ortama aktarılma işleminin “güvenli ve özel yerlerde” yapılacağını, buralardaki çalışanların da sıkı gizlilik yükümlülüklerine tabi tutulacaklarını kaydetti.



Tikka, kredi kartları gönderileri gibi açılamayacak postaları diğerlerinden ayırmak için mektupların ölçülüp tartılacağını da söyledi.







12 Nisan'da başlaması beklenen ve yıl sonuna kadar sürecek ve deney aşamasında olan bu uygulama için, ülkenin güneyindeki Parvoo kentine bağlı az nüfuslu bir bölgedeki 126 hane ve 20 işletmenin şu ana kadar gönüllü olduğu bildirildi.







Tarayıcıdan geçirilen mektupların tekrar zarflarına konup normal yoldan adrese teslim edileceği, ancak bu bölgedeki postacıların sadece haftada iki gün dağıtım yapacağı belirtildi.