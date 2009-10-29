Mektubun basına sızdırılmasını kim soruşturacak?

“İrticayla Mücadele Eylem Planı” adlı belgenin ıslak imzalı orijinal metniyle birlikte soruşturma savcılarına gönderilen 5 sayfalık mektubun basına sızdırılmasıyla ilgili soruşturmayı hangi savcılığın yürüteceği merak konusu oldu.



Belgeyle ilgili soruşturmayı yürüten Ergenekon savcılarının bağlı bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, “Gizli soruşturma belgelerini basına verenleri ortaya çıkaracak olan biz değiliz, ilgili savcılıktır. Veya şüpheliler kimse, onlarla ilgilenen savcılıktır” demişti. Milliyet gazetesinin haberine göre, Çolakkadı’nın bu açıklamasından hangi savcılığın belge sızdırma olayını soruşturacağı net olarak anlaşılamadı. Emekli Bakırköy Basın Savcısı Ali Çakır “Sızdıranı bulmak o belgeyle alakalı soruşturmayı yürüten savcılığın görevidir. Bu belgeyi kimin sızdırdığını bulmak basın savcısının görevi değildir” dedi.

