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Spor

Mekteplilerin Polat'ı devirme planı

Alaylılara artık açık açık tavır alan mekteplilerin elini kolunu 3 neden bağlıyor.

17 Kasım 2010 02:00

T24 - Alaylılara artık açık açık tavır alan mekteplilerin elini kolunu 3 neden bağlıyor.

1) Polat’ı devirirsek G.Saray’ın başkanlık imajı büyük yara alır.
2) G.Saray markası zarar görür
3) Darbe görüntüsü G.Saray etiğine ters düşer

Galatasaray yönetimindeki bölünmüşlük, takımdaki operasyonunun da önüne geçti. Başkan Adnan Polat’ın, Manisa maçından sonra İkinci Başkan Mehmet Helvacı’nın organize ettiği olağanüstü toplantıya kendine yakın yöneticileri göndermemesi de tartışmayı büyüttü.

Polat’In bu yöneticileri telefonla arayarak “Gitmeyin” dediği de öğrenildi. Mehmet Helvacı’nın öne sürdüğü gibi Başkan Polat’ın toplantıya da telefonla bağlanmadığı anlaşıldı. Bütün bunlar yüzünden morali çok bozuk olan “Mektepli” olarak bilinen yöneticilerin, Polat’ı devirmek için hazırlık yaptığı da biliniyor.


Bir daha aday olmayacak mı?

Yedi yöneticinin istifa ederek başkanı olağanüstü kongreye zorlama seçeneği de gündeme geldi. Ancak bunun Polat’ı kahraman yapacağı düşünülerek plandan vazgeçildi. Polat’ın yaptığı iddia edilen 25 milyon TL’lik harcamaya kaynak göstermemesi de bu tartışmayı büyüttüğü de ileri sürülüyor.

Muhalİf kanat, Polat’a bu harcamaların usülsüz yapıldığı izlenimini ortadan kaldırmasını istiyor. Polat’ın bir daha aday olmaması da talep ediliyor. Muhalifler, Polat’a karşı açıktan bir karşı duruş olmamasını da G.Saray etiğine zarar verebilecek “3 nedene” bağlıyor. Birincisi Galatasaray başkanlığı çok önemli, devirirsek zarar görür. İkincisi her G.Saraylı’nın koruması gereken G.Saray markası zarar görür. Üçüncüsü de başkanı bu şekilde göndermek G.Saray etiğine uymaz.


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