Mektebim Okullarına Sancak Group ortak oldu

Geçen nisan ayında yüzde 20’ye yakın hissesi Suudi SEDCO’ya satılan Mektebim Okulları’nın yeni ortağı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sevgisini “Erdoğan'ın dürüstlüğünü, yiğitliğini gördüm, gördükçe aşık oldum" sözleriyle ifade eden Ethem Sancak'ın kardeşi Haydar Sancak’ın başında bulunduğu Sancak Group oldu. Sancak’lar şirketin yüzde 30 hissesini satın alıyor.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre; önemli bir bölümü Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşan 30 koleji bulunan Mektebim Okulları’nı yeni bir ortak aldı. Şirketin (Mektebim Eğitim Kurumları Ticaret A.Ş.) yüzde 19,5 hissesi geçtiğimiz nisan ayında Saudi Economic and Development Company’e (SEDCO) satılmıştı. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, SEDCO’nun hissesi kısa zaman içinde yüzde 50’ye çıkacaktı.

Ancak SEDCO ile belli konularda yaşanan ‘uyuşmazlık’ nedeni ile bu karardan vazgeçildi. Yapılan yeni anlaşmaya göre SEDCO’nun payı yüzde 30 seviyesinde tutulacak. SEDCO ile varılan yeni anlaşma sonrası yeni ortak alımına karar verildi. Buna göre şirketin yüzde 30’u, Medical Park’ın da ortaklarından Haydar Sancak’a satılıyor. Taraflar konu ile ilgili geçtiğimiz hafta cuma günü el sıkıştı. Ayrıntılı açıklamaların yarın yapılacak basın toplantısında duyurulması planlanıyor.

8 ilde 30 okulu var

Ümit Kalko’nun 2006 yılında kurduğu Mektebim Okulları’nın 8’i sağlık meslek lisesi, 22’si normal kolej olmak üzere 30 okulu var. 16 bin öğrencinin eğitim gördüğü okullarda toplam 2 bin 500 kişi çalışıyor. Mektebim Okulları’nın bu yılki cirosunun 200 milyonu bulması hedefleniyor. Ümit Kalko, konu ile ilgili bir süre önce yaptığı açıklamada, hedeflerinin Türkiye’de 3 yıl içinde 100 kampüse ulaşmak ve Mektebim Üniversitesi’ni açmak olarak açıklamıştı.

Ethem Sancak'ın kardeşi

Haydar Sancak'ın başında bulunduğu Sancak Group ise, enerjiden inşaata, hayvancılıktan sağlığa bir dizi sektörde faaliyet gösteriyor. Group bünyesinde Medical Park Hastanesi, rüzgar enerjisi lisansları, Ata Sancak Çiğ Süt İşletmesi, Sanport Gayrimenkul gibi şirket ve iştirakler bulunuyor.

Haydar Sancak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini "Anam, babam, çocuklarım sana feda olsun Erdoğan" ve “Erdoğan'ın dürüstlüğünü, yiğitliğini gördüm, gördükçe aşık oldum” diyen işadamı Ethem Sancak’ın kardeşi.