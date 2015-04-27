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Ekonomi

Mektebim Koleji, Araplara satılıyor

Suudi Arabistanlı SEDCO'nun 1,5 yıl içinde Mektebim Eğitim Kurumları'nın yüzde 50'sini alması planlanıyor

27 Nisan 2015 18:48

Türkiye genelindeki 63 okulunda 10 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü Mektebim Koleji’nin, Suudi Arabistan’ın önde gelen şirketlerinden SEDCO ile ortaklık görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Taraflar arasında yürütülen görüşme sonrası onay için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunuldu. Kurum’dan alınacak onay sonrası hisse devir işlemleri yapılacak. İlk etapta şirket hisselerinin yüzde 19,5'i SEDCO'a devredilecek. 1,5 yıl içinde ise devri öngörülen hisse oranı yüzde 50 seviyesinde olacak.

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, önemli bir bölümü İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde 27 kampüste toplam 63 okulu bulunan Mektebim Eğitim Kurumları Ticaret A.Ş. ile Saudi Economic and Development Company (SEDCO) arasında yürütülen görüşmelerde önemli bir aşamaya gelindi.

 

Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldı

 

Taraflar, şirket hisselerinin bir bölümünün devri konusunda anlaşmaya vardı. Yürütülen görüşmeler sonrası izin için Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunuldu. Kurul’un onay vermesi ile birlikte tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı orandaki hissenin devri için de süreç başlamış olacak.

 

1.5 yıl içinde yüzde 50'si...

 

Edinilen bilgilere göre Mektebim Eğitim Kurumları'nın yüzde 19,5'luk bölümü SEDCO'ya devredilecek. Taraflar, 1,5 yıllık süreç içinde devri yapılacak hisse oranının yüzde 50 olması konusunda anlaşmaya vardı. Her iki durumda da şirkette yönetim hakkı Kalko Ailesi'nde olacak. SEDCO'nun Mektebim'e yapacağı yatırım, Suudi devinin Türkiye'deki ilk yatırımı olarak kayda geçmesi bekleniyor. Taraflar, 4 yıl içinde Türkiye genelindeki 27 kampüsü 100'e çıkarmayı hedefliyor. Türkiye'nin yanı sıra yurtdışına da açılma planları söz konusu. Türkiye genelindeki 63 okulda toplam 10 bine yakın öğrenci eğitim görüyor.

 

SEDCO 40 yıl önce kuruldu

 

SEDCO, 1976 yılında Şeyh Salim Bin Mahfuz tarafından kuruldu. Cidde'de işe küçük bir ticaret ve inşaat yüklenici şirketi olarak başlayan şirket, yıllar içinde Suudi Arabistan'ın en büyük şirketlerinden birine dönüştü. Şeyh Salim daha sonra ülkedeki bankalarından National Commercial Bank'ın kurucusu ve başkanı oldu. Bu Suudi Arabistan'ın 1953'te kurulan ilk bankasıydı ve yıllar içinde Ortadoğu'nun en büyük finans kuruluşuna dönüştü.

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