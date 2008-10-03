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Dünya

Meksiko'da olaylı anma töreni

Meksiko'da 2 Ekim 1968 olaylarını anma yürüyüşünde çıkan çatışmalarda 18 polis yaralandı, 20 kadar gösterici tutuklandı

03 Ekim 2008 03:00

* Meksika'nın başkenti Meksiko'da 2 Ekim 1968 olaylarını anma yürüyüşünde çıkan çatışmalarda 18 polis yaralandı, 20 kadar gösterici tutuklandı

* 2 Ekim 1968'de "Üç Kültür Meydanı"nda (Tlatelolco) toplanan göstericilere askerlerin ateş açması sonucu 44 kişinin ölmüştü

Emniyet güçleri ve belediye başkanlığı, 30 bin göstericinin katıldığı yürüyüşte çıkan çatışmada 18 polis memurunun hafif yaralandığını, güvenlik kameralarıyla tespit edilen 20 kişinin tutuklandığını belirtti.

Tutuklanan göstericilerin öğrenci değil, "provokatör" olduğunu belirten yetkililer, olaylar sırasında emniyet güçlerinin azami hoşgörü gösterdiğini savundu.

Başkent Meksika'da dün öğleden sonra çoğunluğu öğrenci, sendika üyesi ve dernek üyesi binlerce kişi, 2 Ekim 1968'de "Üç Kültür Meydanı"nda (Tlatelolco) toplanan göstericilere askerlerin ateş açtığı ve 44 kişinin öldüğü katliamı anma yürüyüşüne katıldı.

Görgü tanıklarına göre olaylar, başkentin tarihi merkezi Zocalo Meydanına kortej başı geldiğinde, "öğrencilerin belediye başkanlığı binasına graffiti çizme girişiminde bulunması ve polisin öğrencilerden birini tutuklamak istemesi" üzerine çıktı.

Olaylar sırasında 200 göstericiyi çember içine alan Meksika polisi, çevik kuvvet timleriyle göstericilere müdahale etti.

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