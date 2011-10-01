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Dünya

Meksiko'da boşanmalara ilginç çare ANKARA (A.A)

01 Ekim 2011 05:54

-Meksiko'da boşanmalara ilginç çare ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - Meksika'nın başkenti Meksiko'da boşanma oranlarındaki artışa çözüm arayan politikacılar, ilginç bir yasa tasarısı hazırladı.  Federal Bölge Meclisine sunulan tasarının onaylanması halinde, Meksiko'da iki yılda bir ''yenilenebilir evlilikler'' dönemi başlayacak. Çiftlere, ''evliliğe devam mı, yoksa tamam mı'' sorusunu yanıtlamaları için en az iki yıllık bir süre tanınmasını öngören tasarıyı hazırlayan Lisbeth Rasas Montero, uygulamanın boşanma oranlarını ve hakimlerin iş yükünü azaltmasını umuyor.  Evliliklerin yarısının boşanmayla sonuçlandığı Meksiko'da tasarıya karşı çıkanlar ise bunun sadece israf kültürüne katkı sağlayacağını savunuyor.

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