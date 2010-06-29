Meksika'ya yengeç istilası

T24- Meksika'nın Cancun şehrinde belediyenin sahildeki bir cadde üzerinde yürüttüğü yol çalışmalarında yuvaları bozulan binlerce mavi yengeç kentin her tarafına dağıldı.

Yetkililer, şu ana kadar yuvalarından çıkan 200 yengecin kurtarıldığını ancak yaklaşık bin kadar yengecin henüz yakalanamadığını ifade etti.

Olayın ardından görevlilerin bölgedeki yoğun çalışmaları devam ederken, insanların sokaklardaki dev yengeçlere aldırış etmeden yürümesi ise dikkat çekti.

Atlantik Okyanusu, Orta Amerika'nın Pasifik sahili ve Meksika Körfezi'nde görülen mavi yengeçlerin boyu 10-12 santimetre, eni ise 20-25 santimetreye kadar çıkabiliyor.