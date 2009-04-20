Meksika'ya IMF’den 47 milyar dolarlık kredi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Esnek Kredi Hattından 47 milyar dolar tutarında kredi isteyen Meksika'nın başvurusunu onayladı.



IMF'den yapılan açıklamada, Meksika'nın 47 milyar dolarlık Esnek Kredi Hattı talebinin IMF Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı, Meksikalı yetkililerin, bu anlaşmayı ihtiyatı olarak değerlendirmeyi düşündüğü ve kredi hattından para çekme niyetinde olmadığını söyledikleri belirtildi.



IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, "Bugün tarihi bir durum. IMF Yönetim Kurulu ilk Esnek Kredi Hattı (FCL) düzenlemesini ve aynı zamanda Fon'un tarihindeki en büyük finansal düzenlemesini onayladı" dedi.



Meksika'nın düşük enflasyonla güçlü sağlam büyümesi, kamu harcamalarını devamlı azaltması, güçlü şirket kazançları, karlı ve sermaye yapısı iyi bankacılık sistemiyle bu kredi hattından yararlandığını ifade eden Lipsky, "bununla birlikte, mevcut zor küresel ekonomik ve finansal durum çok güçlü temelleri bulunan ülkeler için bile güç durumlar yaratıyor. Küresel durum kötüleştiği için Meksika'nın varlık fiyatları hızla geriledi ve gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi hızla yavaşladı" ifadesini kullandı.



Lipsky, Meksika'nın temellerinin çok güçlü olmasına ve ödemeler dengesinin yönetilebilir olmasına rağmen, açık sermaye hesabı ve küresel finans bağlantılarının, özellikle ABD ile yakın ticari ilişkilerin, ülkeyi potansiyel aşağı yönlü risklere maruz bırakabileceğine dikkati çekti.



IMF, herhangi bir zamanda finansal krizi önlemek için ülkelere kredi çekmede esneklik tanımayı amaçlayan yeni Esnek Kredi Hattı programı kapsamında ilk kez bir başvuruyu onaylamış oldu.



Esnek Kredi Hattı programına Meksika'dan sonra başvuran diğer ülke IMF'den 20,5 milyar dolarla Polonya oldu. Diğer muhtemel adaylar arasında Brezilya, Şili, Kolombiya, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti ile Singapur sayılıyor.



IMF Esnek Kredi Hattını özellikle geçmişte ekonomi performansı sağlam ve temel politikaları başarılı olan ülkeler için hazırladı. IMF bu yeni kredi hattı ile ön şart olmadan Fon kaynaklarına ulaşım izni veriyor. Altı aylık ya da 12 aylık bir kredi kullanımına izin veren bu paket, klasik programların 9 yıllık geri ödeme takviminden farklı olarak 3 ile 5 yıl arasında bir geri ödeme süreci öngörüyor. Bu hattın önceki kredi anlaşmalarından farkı "tedbir amaçlı" olarak da istendiği zaman kullanıma sokulabilmesi.



Londra'da 2 Nisanda düzenlenen G-20 zirvesinde, küresel ekonomik krizle mücadelesine yardımcı olması amacıyla IMF'nin kaynaklarının 750 milyar dolara çıkarılmasına karar verilmişti.

