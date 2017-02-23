Meksika'ya giden ABD Dışişleri Bakanı'nın zor görevi

ABD Dışişleri Bakanı Rex W. Tillerson, ikili ilişkilerin ciddi bir şekilde gerildiği bir dönemde resmi bir ziyarette bulunmak için Meksika'ya gitti.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve ABD arasına duvar inşa edeceğini söylerken Tillerson iki ülke arasında dostluk köprüsü kurmaya çalışacak.

Trump, başkanlık kampanyası yürüttüğü dönemde inşa edeceğini söylediği ABD-Meksika arasındaki duvar sözünden seçildikten sonra da geri adım atmadı.

Hatta işi bir adım ileri götürerek halen duvarın masraflarını Meksika'nın ödeyeceği yönündeki iddialarında ısrar ediyor.

ABD'nin yeni başkanı aynı zamanda iki ülkeyi de kapsayan önemli ticaret anlaşmalarından Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) üyeliğini gözden geçireceğini aktarıyor.

Trump yönetimi Salı günü ise ülkedeki tüm belgesiz göçmenleri, kökenleri hangi ülke olursa olsun, Meksika'ya sınır dışı edecek yeni bir yönerge yayınladı.

Bunun üzerine Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, ülkesinin "böyle bir dayatmayı" kabul etmeyeceğini açıkladı.

İki ülke arasında bu gerginlik sürerken ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve İç Güvenlik Bakanı John Kelly'nin Meksika ziyareti kritik bir önem taşıyor.

New York Times gazetesi, dış politikayı belirlemede etkisiz olarak tanımladığı Tillerson'ın genelde Trump'ın zora soktuğu ilişkileri toparlamak amaçlı ziyaretler gerçekleştirdiğini kaleme aldı.

Tillerson en son Trump'ın negatif açıklamalarının ardından NATO ve Almanya ile güçlü işbirliğinin devam ettiğini vurgulamak için Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Tillerson'ın Meksika ziyareti ise ABD'de göçmenleri desteklemek için düzenlenen eylemlerin ardından geldi.

Aynı şekilde Meksika'da da geçtiğimiz günlerde Trump aleyhine protesto gösterileri düzenlendi.

Trump'ın ikili ilişkileri gerecek son adımı Cuma günü ekibine Meksika'ya ödenen yardımların dökümünün çıkarılması konusunda emir vermesi oldu.

İki ülke arasında kurulan Merida Girişimi kapsamında Meksika'ya verilmesi için toplanan 1 milyar doların organize suçlarla mücadele, yasal sistemi yeniden kurgulama, iki ülke arasındaki sınırı modernleştirme ve sivil toplum kuruluşlarını güçlendirme için kullanılması planlanıyor.

Ancak Trump yönetiminin bu parayı Meksika sınırına duvar örmek için kullanmak isteyebileceği belirtiliyor.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, geçtiğimiz ay Beyaz Saray'a gerçekleştirmesi beklenen ziyareti Trump'ın Meksika ve göçmenler aleyhine sözleri üzerine iptal etmişti.

1994 yılında ülkenin para birimi olan Meksika pesosunda yaşanan çatırdamadan beri kamu desteği en düşük seviyeye inen Meksika başkanı olan Nieto'nun bu hareketi, destek oranında bir nebze olsun iyileşmeyi sağlamıştı.

Trump'ın Meksika aleyhine söylemini sertleştirmesi takdirinde Nieto'nun elinde oynayabileceği sağlam kartları olduğu belirtiliyor.

Nieto, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğine zarar veren adımlar atabilir.

ABD'ye giden yolcular hakkında bilgi paylaşımını kısabileceği gibi sınırdaki uyuşturucu ve yasa dışı göçmen geçişi üzerine uyguladığı kontrolü gevşetebilir.