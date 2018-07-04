Meksika'nın yeni başkanı: Koruma istemiyorum, halk beni korur

Meksika'nın uzun yıllar sonra iktidara getirdiği ilk solcu Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, yakın koruma kabul etmeyeceğini, başkanlık sarayına yerleşmeyeceğini ve maaşında indirime gideceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Meksika'da 2006'dan beri girdiği başkanlık seçimlerini üçünü seferde açık ara farkla kazanan solcu siyasetçi Andrés Manuel López Obrador, kısaca AMLO, ''Yalan söylemeyeceğiz, çalmayacağız, halka ihanet etmeyeceğiz. Çok yaşa Meksika'' sloganı uyarınca başkanlık sarayını ve koruma kalkanını reddetti.

Meksika, sağcı devlet başkanlarının uyuşturucuya savaş ilan edip orduyu bu savaşa sokmasından beri 10 yılda 200 binden fazla kurban verdi. Bu şiddet bataklığı devletteki yolsuzluk ve toplumsal yozlaşmayı da içinden çıkılmaz hale getirdi. Ancak Meksika'nın uzun yıllar sonra iktidara getirdiği ilk solcu lider olan Amlo, yakın koruma kabul etmeyeceğini, çünkü halka yakın olmak istediğini duyurdu.

Mitinglerinde ''Korumalarla çevrelenmiş halde dolaşmak istemiyorum. İstiyorum ki siz beni gözetin, istiyorum ki halk bana sahip çıksın'' diye konuşan 64 yaşındaki solcu lider, seçim zaferini takiben koltuktaki Enrique Peña Nieto ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı. Ve yine ''Koruma istemiyorum, yurttaşlar bana sahip çıkar, beni korur'' dedi.