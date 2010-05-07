Meksikalılar ABD için canlarından oluyor

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Amerikan Politikaları Vakfı tarafından yayınlanan raporda ölümlerin 2005 yılında 492’ye çıktığı ancak o tarihten sonra düşüşe geçtiği belirtiliyor. 2008 yılında bu sayı 390’a inmişti.



Kar amacı gütmeyen kuruluş, Amerika’ya yasal yollarla giriş imkanı tanınmamasının, 1998 yılından bu yana yaklaşık 4 bin kadın, erkek ve çocuğun hayatına mal olduğuna dikkat çekiyor.



Meksika’daki yoksulluk ve Amerika’daki ekonomik fırsatlar insanların hayatlarını tehlikeye atmalarına neden oluyor.



Vakıf, Amerika’da çalışma iznine imkan tanıyan düzenlemeler arttırılmadıkça ölü sayısının artacağı uyarısında bulunuyor. (Voa)