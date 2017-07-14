Meksikalı taraftardan ilginç itiraf: Sigara alma bahanesiyle Rusya'ya gittim

Rusya'da gerçekleştirilen FIFA Konfederasyonlar Kupası 2017 sonrası, Meksikalı taraftar Arturo Garcia'dan ilginç bir itiraf geldi. Meksika'nın 4'üncü büyük şehri Monterrey'de yaşayan Garcia, eşine "sigara alacağını" söyleyerek evden çıkıp Rusya'daki turnuvaya gittiğini itiraf etti.

Meksikalı Garcia'nın 'istikrar hikayesi' olarak anlatılabilecek bir de yol anısı var. Ülkesinin milli takımını desteklemek için Rusya'ya giden Garcia, yolculuğunu Meksika'dan direkt bir uçuşla gerçekleştiremiyor. Çılgın taraftar, bulabildiği ilk uçakla Almanya'ya bir uçuyor. Burada aktarma sırasında aşil tendonunda sorun oluşan Garcia, bunu sorun etmeyerek Rusya'ya doğru devam ediyor ve gitmek istediği yarı final karşılaşmasına yetişiyor...

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İtirafçı taraftar Arturo Garcia, ülkesinin yerel basınına, "Sigara alma bahanesiyle evden çıkıp, Konfederasyon Kupası maçları için Rusya'ya gittim. Eşimden özür diliyorum" açıklamasında bulundu.

Garcia'nın uğruna kıtalararası bir uçuş gerçekleştirdiği Konfederasyonlar Kupası yarı final maçı, Meksika'nın rakibi Almanya'nın 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı...