Meksikalı spiker, canlı yayında kendisine yapılan ölüm tehdidi hakkında hazırlanan haberi okudu

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Meksika'nın en tanınan televizyon habercilerinden Azucena Uresti, canlı yayında Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli'nin kendisini ölümle tehdit etmesiyle ilgili haberi sundu.

Geçen haftalarda Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli'nin lideri olduğunu belirten bir kişi Uresti'nin çalıştığı Milenio News kanalına "direkt olarak seslendiğini" belirterek, "Yapmanız gereken tek şey dengeli davranmak, bir tarafa yakın olmamak, sizi ilgilendirmeyen işlere burnunuzu sokmamak" demişti.

Videodaki kartel lideri tehditler savurduğu konuşmasının devamında, "Şunun garantisini veriyorum. Azucena Uresti, benim hakkımda konuşmaya devam edersen beni kadın cinayeti ile suçlasalar bile nerede olursan ol seni bulup, bu sözleri sana yedireceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Uresti, pazartesi günü yaptığı programında federal koruma programına alındığını bildirdi. Meksikalı gazeteci, "Bizim işimiz her zaman doğruyu söylemek ve insanları bizimki gibi bir ülkenin gerçekleri hakkında bilgilendirmek olacak" dedi.

İşlerini yaptığı için tehdit edilen gazetecilere de destek veren Uresti, "Hala tehdit altında olan ya da doğdukları yeri terk etmek zorunda kalan ama bu mesleğin değerini göstermeye devam eden yüzlerce meslektaşımın yanındayım" dedi.