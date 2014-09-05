Meksikalı işçilerden Yatağan işçilerine destek geldi

Bir yılı aşkın süredir Yatağan Termik Santrali özelleştimesine karşı duran Yatağan işçilerine, Meksika Enerji İşçileri Sendikası ve Meksika Yeni İşçi Merkezi üyeleri, gönderdikleri mektupla Yatağan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine tepki amaçlı sürdürülen eyleme destek verdi. Meksikalı işçiler, üzerinde "Yatağan'ın özelleştirilmesine hayır" yazılı pankartla çekilmiş fotoğrafı da Yatağan'a gönderdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Meksika Enerji İşçileri Sendikası ve Meksika Yeni İşçi Merkezi, Yatağan'daki özelleştirme karşıtı eylemlere destek verdiğini açıkladı. Meksika Enerji İşçileri Sendikası ve Meksika Yeni İşçi Merkezi, Yatağan'daki Maden-İş ve Tes-İş sendikalarının şubelerine destek mektubu gönderdi.

Meksika Enerji İşçileri Sendikası Dış İlişkiler Sekreteri Jose Humberto Montes de Oca Luna imzalı mektuba ek olarak, Meksikalı işçilerin, üzerinde "Meksika Yeni İşçi Merkezi dayanışma halinde. Yatağan'ın özelleştirilmesine hayır" yazılı pankartı taşırken çekilmiş fotoğrafı da gönderildi.

Luna, mektubunda, özelleştirmelerin her zaman büyük uluslararası şirketler ve neoliberal aracıların çıkarına olduğu vurguladı. Enerjinin özelleştirilmesinin, halkların egemenliğine gerçekleştirilen bir suikast olduğunu öne süren Luna, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli mücadele arkadaşlarımız, Meksika Enerji İşçileri Sendikası'nda ve Meksika Yeni İşçi Merkezi'nde örgütlü 16 bin 599 işçinin mücadele ruhu taşıyan selamını size iletmek istiyoruz. İşçinin mücadelesi sınır tanımaz. Yaşasın proletaryanın enternasyonalizmi. İleri, Yatağan'daki yoldaşlarımız. Zafere değin."