Meksikalı büyücünün Obama kehaneti

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'İki lider daha kanser olacak'









'Suikast' öngörüsü tutmadı





Ülkenin güneydoğusundaki Catemac kentinde yaygın olan büyücülük geleneğinin lideri olan, kendisine "büyük medyum" diyen Vazquez, başkent Meksiko'da düzenlediği basın toplantısında, "Obama'nın kaybedeceğini hissediyorum. ABD'de tüm sermayeyi elinde tutan Cumhuriyetçiler. Bu nedenle Obama'ya hatalar yaptıracak büyük baskılar kuruyorlar" diye konuştu.Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; 25 yıldır yeni yıl tahminlerini açıklayan Vazquez, Suriye'nin işgal edileceğini de öne sürdü, ancak ülkeyi kimin işgal edeceğini belirtmedi.Vazquez, "Suriye'de Irak ve Kore'dekinden daha çok sorun görüyorum. Suriye İslam dünyası, Avrupa ve ABD'ye karşı. İşgal ve daha çok ölümler, ölümler, ölümler olabilir" dedi.Tarot kartları açan Vazquez, iki Latin Amerikalı lidere daha kanser teşhisi konulacağını, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in durumunun kötüleşeceğini de ileri sürdü.Chavez'in yanı sıra Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez, Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, eski Brazilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Paraguay Devlet Başkanı Fernando Lugo'ya son yıllarda kanser teşhisi konulmuştu.Vazquez'in iddialarının doğru çıkma olasılığının yüzde 80 civarında olduğu belirtiliyor. Vazquez geçtiğimiz yıl Euro krizini bilmesine rağmen, medyumun bir Latin Amerika liderinin suikasta kurban gideceği öngörüsü tutmadı.