Meksikalı Belediye Başkanı Gisela Mota görevdeki ikinci gününde öldürüldü

Meksika'da yeni seçilen Belediye Başkanı Gisela Mota, göreve gelişinin ikinci gününde öldürüldü.

Hürriyet'in BBC'ye dayandırdığı habere göre; Gisela Mota, başkent Mexico City'nin 85 kilometre güneyinde bulunan Temixco'daki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Mota'ya dört silahlı adamın saldırdığı açıklanırken, polisin saldırganlardan ikisini vurarak öldürdüğü, diğer ikisini ise yakaladığı belirtildi.

Suikastın nedeni henüz gizemini korurken, geçen yıl birkaç belediye başkanı uyuşturucu kaçakçıları tarafından öldürülmüştü.

Belediye başkanlığı yemini ettikten saatler sonra öldürülen Mota, merkez solda siyaset yapan eski bir kongre üyesiydi. 30'lu yaşlardaki Mota, uyuşturucu ve organize suçlarla anılan sanayi şehri Temixco'yu temizleme vaadiyle göreve gelmişti.