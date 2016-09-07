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Dünya
BBC Türkçe

Meksikalı Bakan, Trump'ın ziyareti yüzünden istifa etti

Donald Trump ve Meksika Cumhurbaşkanı Nieto görüşmesinin mimarı bakan istifa etti

07 Eylül 2016 23:51

Meksika Maliye Bakanı Luis Videgaray, ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın geçen hafta ülkeye yaptığı ziyaretin ardından istifa etti. Videgaray, Trump ve Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto arasında yapılan tartışmalı görüşmenin başlıca mimarı olarak görülüyordu.

Bir Bakanlık Sözcüsü Videgaray'ın başka bir görev almayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Nieto'nın kısa süre içinde yeni maliye bakanını açıklayacağı belirtildi.

Donald Trump, ABD'deki Meksikalı göçmenleri kınayan açıklamalarına karşın, 1 Eylül'da kısa bir Meksika ziyaretinde bulunmuştu.

Trump daha önce Meksikalı göçmenlere "haydutlar" ve "tecavüzcüler" gibi hakaretlerde bulunmuştu.

Bu açıklamlalar nedeniyle Nieto, Trump'ı Mussolini ve Hitler'e benzetmişti.

Videgaray Cumhurbaşkanı Nieto'nun yakın danışmanlarından biriydi ve Nieto'nun 2012'de yeniden seçilmesinde büyük rol oynamıştı.

Ancak Trump'ın ziyareti aynı gün bir halkla ilişkiler krizine dönüştü.

Trump ziyaretin hemen ardından Arizona'da yaptığı seçim mitinginde sınıra yapmayı planladığı duvarın masraflarını Meksika'nın yüzde 100 ödeyeceğini söylemiş ancak bu konuyu Meksika lideriyle ele almadığını belirtmişti.

Nieto ise daha sonra Trump'a böyle bir şey söylemediğini vurgulamıştı.

Videgaray iki yıl önce de devletten büyük ihaleler alan bir inşaat şirketinden ev aldığı iddialarıyla karşılaşmış, ancak yanlış bir şey yapmadığını ve çıkar çatışması bulunmadığını savunmuştu.

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