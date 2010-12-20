Meksikalı anneye sokak ortasında infaz

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Saldırganların, Meksika'nın kuzeyindeki Chihuahua şehrinde valilik binası önünde geceleyen Escobedo'yu sokak ortasında öldürdüğü an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Görüntülerde, maskeli saldırganlar arabalarını valilik binası önünde durduruyorlar. Ardından saldırganlardan biri Escobedo ile bir şeyler konuşuyor. Daha sonra Escobedo caddenin karşısına geçerek kaçmaya çalışıyor ancak silahlı bir saldırgan 52 yaşındaki kadını yakalayıp kafasından vuruyor.Saldırı sonucu ağır yaralanan Escobedo ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Escobedo'nun 16 yaşındaki kızı Rubi Frayre Escobedo, 2008 yılında Ciudad Juarez kentinde ortalıktan kayboldu. Haziran 2009'da Frayre'nin erkek arkadaşı Sergio Barraza, güvenlik güçlerine teslim olarak polisi, genç kızın yanmış ve parçalara ayrılmış cesedinin parçalarının bulunduğu çöp bidonuna götürdü. Barraza, cinayeti kendisinin işlediğini de itiraf etti. Ancak Barraza mahkemede verdiği ifadede, bu itirafı işkence altında yaptığını ve masum olduğunu iddia etti. Bunun üzerine mahkeme, geçtiğimiz Nisan ayındaki duruşmasında, delil yetersizliğinden Barraza'nın serbest bırakılmasına karar verdi.Marisela Escobedo, kızının cesedinin bulunmasının ardından Barraza'nın mahkum edilmesi için kampanya başlattı. Birçok eyleme imza atan ve mahkemenin Nisan ayındaki kararının ardından protesto gösterilerini sıklaştıran Escobedo, üç günden bu yana da Chihuahua valilik binasının önünde yatıyordu. Escobedo, Meksika medyasına verdiği demeçte, Barraza'nın ailesinden ölüm tehditleri aldığını söylemişti.vChihuahua Eyalet Başsavcılığı sözcüsü Carlos Gonzalez, Escobedo'nun ölümünün ardından başlatılan soruşturmada baş şüphelinin Barraza olduğunu söyledi.