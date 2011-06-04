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Dünya

MEKSİKA'DA POPOCATEPETL YANARDAĞI FAALİYETTE MEKSİKO (A.A)

04 Haziran 2011 00:31

-MEKSİKA'DA POPOCATEPETL YANARDAĞI FAALİYETTE MEKSİKO (A.A) - 03.06.2011 - Meksika'nın Popocatepetl yanardağı yeniden faaliyete geçti. Meksika Uluslararası Afet Önleme Kurumu, 5 bin 450 metre yüksekliğindeki Popocatepetl yanardağının kül püskürtmeye başladığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, 3 kilometre yükseğe çıkan kül bulutlarının ilk olarak Puebla şehrinin batısına sürüklendiği, daha sonra yön değiştirerek doğuya yöneldiği belirtildi.  Kurum, bölge sakinlerini başkent Meksiko'nun 65 kilometre kadar güneydoğusunda bulunan yanardağdan en az 12 kilometre uzakta kalmaları konusunda uyardı.

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