-Meksika'da ölü sayısı 32'ye yükseldi MONTERREY (A.A) - 26.08.2011 - Meksika'nın Monterrey şehrinde bir casinoya giren 2 düzine silahlı kişinin yanıcı bir sıvıyla başlattığı yangında ölü sayısı 32'ye yükseldi. Monterrey'deki Casino Royal'de çıkan yangın, Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon'un 2006 yılından bu yana uyuşturucu karteline karşı başlattığı mücadelede en ölümcül saldırılardan biri oldu. Federal güvenlik sözcüsü Alejandro Poire televizyonda yaptığı açıklamada, ''Bu gece Meksika'nın acılı gecesi'' olduğunu ifade etti ve bu terör eyleminin cezasız kalmayacağını kaydetti.