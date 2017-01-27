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BBC Türkçe

Meksika'dan Trump'a 'duvar vergisi' tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sınırda inşa etmek istediği duvarın maliyetini Meksika ürünlerine getireceği yüzde 20 vergiyle karşılama planı tepki çekti. Trump'ı kınayan Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, duvarın maliyetini sonunda Amerikalı tüketici

27 Ocak 2017 17:48

Meksika, ABD Başkanı Donald Trump'ı, iki ülke arasında inşa etmek istediği duvarı finanse etmek için Meksika ürünlerine yüzde 20 vergi getirme planı nedeniyle kınadı.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray bu tür bir verginin Meksika ürünlerini ABD tüketicisi için daha pahalı hale getireceğini ve sonunda duvarın maliyetini Amerikalı tüketciilerin karşılayacağını söyledi.

Videgaray "Meksika'nın ABD'ye gönderdiği ithal ürünlere vergi getirmekle duvarın maliyetini Meksika karşılamış olmaz. Kuzey Amerikalı tüketici daha pahalı avokado, çamaşır makinesi ve televizyon yoluyla bunu öder" dedi.

Meksikalı bakan, ülkesinin, Trump'ın inşa etmek istediği duvarın maliyetini karşılamasının "pazarlığa açık olmadığını" da ekledi.

Trump duvarı ithalat vergisiyle finanse etmek istiyorMeksika lideri Nieto 'duvar gerilimi' sonrası ABD gezisini iptal etti

Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto duvarla ilgili yaşanan tartışmalar nedeniyle ABD gezisini iptal etmişti.

Nieto duvarla ilgili planları "esefle karşıladığını" söylemiş, "Defalarca söyledim: Meksika hiç bir duvarın parasını ödemeyecek" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump seçim vaatlerinden biri olan Meksika duvarıyla ilgili kararnameyi bu hafta imzalamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise dün yüzde 20'lik ithalat vergisinin senede 10 milyar dolar gelir getireceğini söylemiş, Şu anda ülkemizin politikası ihracatı vergilendiriyor ama ithalatı serbest bırakıyor. Bu çok saçma" diye konuşmuştu.

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