Meksika'dan Küba asıllı ABD elçisine onay

Meksika Dış İlişkiler İdaresi'nin Küba asıllı Amerikalı Büyükelçi Carlos Pascual'in ABD'nin yeni Meksiko Büyükelçisi olmasını onayladığı bildirildi.



Dışişleri Bakanı Patricia Espinosa gazetecilere yaptığı açıklamada, Meksika'nın yeni ABD büyükelçisini birkaç gün önce onayladığını belirtti, ancak yeni büyükelçinin kim olduğunu söylemedi. Dış İlişkiler İdaresi Sözcüsü Victor Aviles ise, Associated Press'e, büyükelçinin Pascual olduğunu açıkladı.



ABD'nin 2000-2003 yıllarında Ukrayna Büyükelçiliğini yapan Pascual, Washington'daki Brookings Enstitüsünde başkan yardımcılığı ve dış politika müdürlüğü yapıyor.



Meksika ile ABD uyuşturucu ticaretiyle mücadelede işbirliği konusunda adımlar atıyor. Washington yönetimi, güneyindeki silah ticaretini durdurmak için de daha fazla şey yapmak için Meksika hükümetine taahhütte bulunmuştu.

