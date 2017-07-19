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Dünya

Meksika'dan ABD'ye uçuşlarda güvenlik artırılıyor

Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere gerçekleşen uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması uygulayan ABD, benzer bir uygulamayı Meksika seferlerinde yürürlüğe koymaya hazırlanıyor

19 Temmuz 2017 23:46

Meksika'dan ABD'ye yapılacak uçuşlarda dizüstü bilgisayar ve tabletlerle ilgili güvenlik önlemlerinin artırılacağı bildirildi.
 
Meksika Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD İç  Güvenlik Bakanlığının isteği üzerine bugünden itibaren Meksika'dan ABD'ye  uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik cihazların daha sıkı denetlemeye  maruz kalacağı belirtildi.
 
Bakanlık, ABD'ye seyahat edecek yolculara yanlarına olabildiğince az  elektronik cihaz almaları konusunda tavsiyede bulundu.
 
Meksika Sivil Havacılık Birimi de artırılan güvenlik önlemleri  nedeniyle ABD'ye seyahat edecek yolcuların uçaklarının kalkışından üç saat önce  havalanında olmaları gerektiğini kaydetti.
 

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