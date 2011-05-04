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Dünya

MEKSİKA'DA KÖMÜR MADENİNDE PATLAMADA MEKSİKO (A.A)

04 Mayıs 2011 02:24

-MEKSİKA'DA KÖMÜR MADENİNDE PATLAMADA MEKSİKO (A.A) - 03.05.2011 - Meksika'nın kuzeyindeki Sabinas'ta bir kömür madeninde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından 14 madencinin yerin 50 metre altında mahsur kaldığı bildirildi. Coahuila eyaleti yetkilileri, madende 14 kişinin mahsur kaldığını, kolundan yaralı bir kişinin ise yukarı çıkabildiğini belirterek, yaralı madenciyi çıkarabilmek için kolunun kesildiğini kaydettiler. Yerin 50 metre altında mahsur kalan madencilerin durumunun bilinmediğini de belirten yetkililer, patlamaya metan gazının yol açtığının sanıldığını bildirdiler.

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