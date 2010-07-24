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Dünya

MEKSİKA'DAKİ TOPLU MEZARDA 38 CESET MEKSİKO (A.A)

24 Temmuz 2010 11:43

-MEKSİKA'DAKİ TOPLU MEZARDA 38 CESET  MEKSİKO (A.A) - 24.07.2010 - Meksika'nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde ortaya çıkarılan toplu mezarda bulunan ceset sayısı 38'e yükseldi. Yetkililer, Monterrey kenti yakınlarında bir ihbar üzerine bulunan alandan çıkarılan cesetlerden 36'sının erkek, 2'sinin kadına ait olduğunu belirtti. Eyalet başsavcılığından yapılan açıklamada, bazısı yanmış halde olan cesetlerin, kimlik tespitinin hemen yapılmasının mümkün olmadığı ifade edildi. Rakip uyuşturucu çeteleri arasındaki kanlı çatışmaların merkezi olan Nuevo Leon'da geçen haftalarda iki toplu mezar daha bulunmuştu. Sınırdaki eyalette son 3 yılda 200 kişinin kaybolduğu bildiriliyor.  Meksika'da hükümetin uyuşturucu kartellerine karşı mücadele başlattığı 2006'dan bu yana uyuşturucuyla ilgili şiddet olaylarında 25 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

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