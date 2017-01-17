Meksika’daki saldırıda kurbanların çoğu yabancı

Meksika’nın tatil beldesi Playa del Carmen’deki bir gece kulübüne pazar gecesi düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Quintana Roo eyaletinin başsavcısı Miguel Ángel Pech Cen sahilde bulunan kulübe düzenlenen saldırıda vurularak öldürülen kurbanlardan dördünün erkek olduğu, bir kadın kurbanın ise düşerek yaralanması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırıda 15 kişi ise yaralandı.

Savcılığın verdiği bilgiye göre hayatını kaybedenler arasında iki Kanadalı, bir İtalyan ve bir de Kolombiya vatandaşı bulunuyor. Bir kadının ise kaçmak isterken izdiham sırasında yaşamını yitirdiği açıklandı. Saldırıyla ilişkisi olduğu tahmin edilen 4 kişinin göz altına alındığı bildirildi.

Görgü tanıkları tek kişi olduğunu belirttikleri saldırganın 4 -5 el ateş ettiğini, kulübün arka çıkışı olduğu için kalabalığın arka tarafa doğru panik halinde koşmaya başladığını, bazı ziyaretçilerin duvar diplerine ve masa altlarına saklandıklarını bildirdiler. Güvenlik birimlerinin silah seslerini önce havai fişeği sandıkları, polisin olay yerine 10 dakikadan daha geç bir zamanda ulaştığı da öğrenildi.

Cancun kentine 70 kilometre mesafedeki Playa del Carmen beldesi özellikle Amerikalı ve Avrupalı turistlerin ilgi odağı. Belde şimdiye kadar Meksika'daki şiddet eylemlerinden uzak kalabilmişti. Saldırının nedeni belirsizliğini koruyor.

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