-MEKSİKA'DAKİ FELAKETİN BOYUTU BÜYÜYOR MEKSİKA (A.A) - 08.09.2010 - Meksika'da yetkililer, ülkenin güneyi ve doğusunu son günlerde etkileyen aşırı yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarının, 7 kişinin ölümüne ve 914 bin kişinin afetzede durumuna düşmesine yol açtığını bildirdi. Meksika'da faaliyet gösteren çeşitli sivil savunma kuruluşlarının bildirdiklerine göre, toplam afetzede sayısı dün akşam 914 bini buldu. Yalnızca ülkenin doğusundaki Veracruz eyaletinde selzede sayısı 200 binden 500 bine yükseldi. Bunların sadece 16 bininin yardım merkezlerine kabul edilebildiği belirtildi. Veracruz Valisi Fidel Herrera basına yaptığı açıklamada, su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla sel bölgelerinin artmasından endişe ettiklerini bildirdi.