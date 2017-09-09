Meksika’daki depremde ölenlerin sayısı 58'e yükseldi

Meksika açıklarında 8.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeoloji Merkezi, depremin ülkenin güneyinde yer alan Chiapas eyaleti açıklarında yaşandığını açıkladı. Deprem sonrası Meksika'nın birçok bölgesinde halk panik içerisinde evlerinden dışarı çıktı. Deprem nedeniyle şu ana kadar 58 kişi yaşamını yitirdi. Sahile bir metre yüksekliğinde tsunami vurdu. Bazı bölgeler boşaltıldı.

Amerikan Jeoloji Merkezi depremin merkez üssünün Meksika'nın sahil kasabası Pijijiapan'ın 87 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

8.1 büyüklüğündeki depremin yerin 70 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. Depremde şu ana kadar 58 kişi yaşamını yitirdi.

Dünyada ortalama 10 yılda bir görülen bu büyüklükteki deprem bir dakikadan fazla sürdü.

Deprem Meksika'nın başkenti Mexico City'de hissedildi. Halk panik içerisinde sokaklara çıktı.

Meksikalı yetkililer Chiapas kentinde deprem sonrası iki kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto depremle ilgili Twitter hebasından açıklama yaptı. Nieto depremle ilgili yetkililerden bilgi aldığı belirtti.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 20 kişi yaşamını yitirdi. Vali Alejandro Murat ölenlerden 17'sinin Juchitan kenti sakini olduğunu söyledi. Chiapas kentinde 4, Tabasco kentinde de iki çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi. Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales deprem nedeniyle ülkesinde de bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Guatemala sınırına oldukça yakın olan bir bölgede oluşan depremin ardından maddi hasar da oluştu.

Meksika'nın Sivil Savunma Dairesi, 8.1 büyüklüğündeki depremin 1985 yılında ülkede yaşanan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinin ardından ülkede yaşanan en şiddetli deprem olduğunu belirtti.