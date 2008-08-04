Meksika'da zafer yine Loeb'ün

Tempo24-



Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 3. ayağı Meksika Rallisi'ni, Citroen pilotu Sebastien Loeb kazandı.Yarışın ilk günü Latvala'nın arkasında kalan Loeb, ikinci ve üçüncü gün koşulan etaplarda liderliği ele alarak Meksika Rallisi'nde üst üste 3. zaferine ulaştı.

Subaru'nun Avustralyalı pilotu Chris Atkinson, Loeb'ün 1 dakikada 6 saniye arkasında ikinci sırayı aldı. Atkinson, kariyerinin en iyi derecesini elde etti.İkinci gün aracında yaşadığı sorun nedeniyle liderliği Loeb'e kaptıran Ford sürücüsü Jari-Matti Latvala ise, üçüncü sırayı aldı.

Meksika Rallisi'nin ardından Loeb, 20 puanla genel klasmanda ikinci sıraya yükselirken, bu yarışta 4. olan Mikko Hirvonen 21 puanla liderliğini korudu. Latvala ise 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor.